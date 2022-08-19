Гавана, , 07:15 — REGNUM Большинство районов кубинской столицы вечером 18 августа остались без электроснабжения. Об этом государственная энергетическая компания Union Electrica сообщает на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Линии электропередачи Eddie Fouse

Union Electrica «Большая часть муниципалитетов Гаваны осталась без электричества… Это нарушение электроснабжения никак не связано с дефицитом электроэнергии и запланированными отключениями».

По заявлению компании, причиной сбоя стало повреждение линии электропередачи, в свою очередь, вызвавшее неполадки в работе ряда подстанций. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В Гаване с начала августа из-за нехватки генерирующих мощностей при повышенном энергопотреблении в летнее время проводятся регулярные плановые отключения электроэнергии.