Закаменск, Бурятия, 19 августа 2022, 07:06 — REGNUM Два бурятских города — Гусиноозёрск и Закаменск победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закаменский район. Бурятия
Закаменский район. Бурятия
Администрация Закаменского района

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, из федерального бюджета на благоустройство территории города получат 85 и 70 млн рублей соответственно.

«Это уже второй раз когда муниципалитеты становятся победителями. В результате в Гусиноозерске преобразили сквер Юность, а в Закаменске улица Титова. Примите мои поздравления», — отметил чиновник.

Читайте также: Восемь городов Дальнего Востока могут попасть в проект «Чистый воздух»