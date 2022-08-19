Закаменск, Бурятия, 19 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Два бурятских города — Гусиноозёрск и Закаменск победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Закаменского района Закаменский район. Бурятия

По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, из федерального бюджета на благоустройство территории города получат 85 и 70 млн рублей соответственно.

«Это уже второй раз когда муниципалитеты становятся победителями. В результате в Гусиноозерске преобразили сквер Юность, а в Закаменске улица Титова. Примите мои поздравления», — отметил чиновник.

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