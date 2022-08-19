Москва, , 07:01 — REGNUM Тест-системы российского производства могут выявлять вариант коронавируса «Дельтакрон», а вакцины эффективны для предотвращения тяжёлого течения заболевания, вызванного данным штаммом. Такое заявление сделал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Семёнов уточнил, что тест-системы, разработанные российскими специалистами, способны выявлять разные штаммы коронавируса, так как они определяют наиболее консервативные участки вируса, которые остаются неизменными у всех штаммов.

Кроме того, специалист отметил, что отечественные вакцины предотвращают тяжёлое течение заболевания, вызванного вариантами «Дельта», «Омикрон» и их гибридом. «Дельтакроном».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Семёнов назвал причину появления варианта коронавируса «Дельтакрон» и число заразившихся этим штаммом на территории России.

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