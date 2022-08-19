Вена, , 06:59 — REGNUM По меньшей мере пять человек стали жертвами падения деревьев из-за урагана в Австрии, сообщили в пресс-службе австрийской полиции.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

Один из инцидентов произошел недалеко от города Санкт-Андре на юге страны. Из-за падения дерева погибли две девочки в возрасте четырех и восьми лет.

Другое подобное происшествие в районе города Гаминг в центральной части Австрии унесло жизни троих человек. Кроме того, сильные ветра вызвали перебои в подаче электроэнергии, что вынудило Австрийскую национальную железнодорожную компанию (ÖBB) остановить все поезда на большей части южных федеральных земель Штирия и Каринтия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в результате урагана в итальянском городе Венеция с колокольни собора Святого Марка упало несколько обломков кирпичей. Пострадали два человека.

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