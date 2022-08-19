Порт-Вила, , 06:55 — REGNUM Президент Вануату Никенике Вуробараву вечером 18 августа подписал указ о роспуске парламента, который 19 августа планировал рассмотреть вопрос о вотуме недоверия премьер-министру страны Бобу Ломану, партия которого лишилась большинства в законодательном органе. Об этом сообщает местное издание Vanuatu Daily Post.

Вануату TUBS

из указа президента Вануату «В рамках полномочий, предоставленных Конституцией Республики Вануату, я… как президент страны, по рекомендации совета министров распускаю парламент».

В соответствии с законодательством тихоокеанского государства, после роспуска парламента не менее чем через 30 и не позднее чем через 60 дней должны быть проведены досрочные выборы. До формирования правительства новым составом парламента, продолжит работу существующий кабинет.

По информации издания, оппозиционные политики намерены оспорить решение президента в суде, поскольку «роспуск (парламента) по рекомендации совета министров является фундаментальным конфликтом».