Энергодар, Украина, 19 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за возможных новых попыток киевских войск нанести удар по станции, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Министерство обороны России предупредило о готовящейся провокации Киева вокруг Запорожской АЭС. По его данным, киевские войска планируют нанести удар по атомной электростанции 19 августа. Для этого задействованы несколько воинских подразделений, которые будут наносить удар из района Никополя. Провокацию Киев намерен совершить во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем.