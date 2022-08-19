Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 06:51 — REGNUM По состоянию на утро 19 августа в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорание действует в Эвенкии на площади 345 га.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

За прошедшие сутки в крае потушили один лесной пожар — в Ермаковском районе. По предварительным данным, он возник из-за сухих гроз.

Добавим, леса края круглосуточно патрулируют специалисты регионального Лесопожарного центра. Задействовано 100 камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах.

Напомним, на севере региона продолжают действовать ограничения на посещение лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода (по состоянию на 18 августа) в Красноярском крае зарегистрировано 1179 лесных пожаров на площади 182 768 га.

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