Горловка, ДНР, , 06:44 — REGNUM Мирная жительница погибла в результате обстрела города Горловка со стороны украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 августа сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

«Горловка. Увы, уже потери. Беспощадного, 30. Погибла женщина», — уточнил Приходько в своей публикации.

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск после наступления полуночи 19 августа. Киевские боевики в 05:10 мск обстреляли город Горловку со стороны населённого пункта Дылеевка снарядами калибра 152 мм. Всего было выпущено девять таких снарядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военкор Георгий Медведев назвал массированные обстрелы Горловки украинскими боевиками «откровенным терроризмом».

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