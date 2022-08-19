Тегеран, 19 августа, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В то время как реакция Ирана на последний проект венского соглашения была логичной, по мнению официальных лиц ЕС, достижение конечной точки и окончательное соглашение зависит от решения Белого дома, которое постоянно откладывается. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Прошло три дня с тех пор, как Иран представил свой письменный ответ на предложенный ЕС текст, и Соединенные Штаты, несмотря на свои заявления о том, что дипломатия является лучшим подходом в отношениях с Ираном, а целью является возрождение СВПД, все еще заняты изучением ответа Тегерана.

Ранее представитель Белого домаНед Прайс заявил на пресс-конференции, что США консультируются с ЕС и его союзниками о предстоящем пути. Он выразил уверенность в том, что возвращение обеих сторон к своим обязательствам по СВПД по-прежнему является лучшим способом ограничить ядерный потенциал Ирана как временно, так и на постоянной основе под наблюдением МАГАТЭ.