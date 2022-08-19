Вашингтон, 19 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Житель американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) был осужден на пожизненное тюремное заключение за убийство пяти человек, сообщает газета Los Angeles Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, 42-летний Александр Эрнандес совершал преступления в разное время в период с марта по август 2014 года, «наугад» открывая стрельбу по людям. За это время от также ранил семерых человек.

Приговор не допускает условно-досрочное освобождение для осужденного. Окружная прокуратура первоначально требовала для него смертной казни, однако после смягчила требование.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа бывший механик Береговой охраны США 36-летний Трэвис Макмайкл получил пожизненный срок за убийство в 2020 году чернокожего Ахмада Арбери, который совершал пробежку в округе Глинн в американском штате Джорджия.

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