Тегеран, , 07:50 — REGNUM 18 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что если американская сторона не воспримет обязательства по СВПД и документам ООН всерьёз, Иран также не уступит тоталитарному подходу США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мухаммед Багер Калибаф Khamenei.ir

Калибаф, выступающий на панихиде по мученикам Хамедана, заявил, что после подписания соглашения по СВПД бывшая администрация США не осталась приверженной ни своим обязательствам по ядерной сделке, ни соответствующей резолюции СБ ООН, а вместо этого враждебно усилила санкции против Ирана.

Он подчеркнул, что американцы по-прежнему придерживаются своего «мачо-подхода». «Если мы не будем сопротивляться этому, они по-прежнему будут придерживаться своего тоталитарного подхода, в связи с чем нам нужно наращивать наши силы», — заявил иранский спикер.

Он также сообщил, что в этой экономической войне первым и главным фактором является соответствующий закон парламента, направленный на прекращение санкций, так как репрессивная война должна быть решительно прекращена.