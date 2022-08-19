Тегеран, , 08:39 — REGNUM Национальная юношеская сборная Ирана по бадминтону вернулась домой с чемпионата Азии по бадминтону среди юниоров 2022 года с восемью золотыми и четырьмя серебряными медалями, после чего была тепло принята фанатами и провинциальными спортсменами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.

Бадминтон

Заместитель главы Женской федерации бадминтона Фариба Мадади сказала на церемонии приветствия команды в Мешхеде, что уровень центральноазиатских и азиатских команд на соревнованиях был весьма высоким, особенно в присутствии мощных команд из Казахстана и Узбекистана.

Секретарь Федерации бадминтона и смотритель команды, участвующей в мероприятии, Фаршад Носрати заявил, что это был первый раз, когда юниорская сборная Ирана по бадминтону участвовала в международных соревнованиях, при этом в общей сложности они завоевали восемь золотых и серебряных медалей. четыре серебряные медали.

Носрати отметил, что старшие сборные Ирана по бадминтону всегда занимали первые места на азиатских соревнованиях, и в этих играх иранские юниоры также показали хорошие результаты, благодаря усилиям своих тренеров.