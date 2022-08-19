Тегеран, , 09:37 — REGNUM Сборная Ирана по каратэ, участвующая в Играх солидарности исламских стран в Конье 2022 года, завершила соревнования с пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.

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Ранее иранские каратисты (мужчины и женщины) вышли на татами в двух дисциплинах: кумите и ката.

Как сообщает иранское информационное агентство, иранские спортсмены Фатеме Садеки и Мобина Хейдари завоевали серебряные медали, в командном ката Аболфазл Шарджерди, Али Занд и Милад Фаразмер получили бронзовую медаль, а в одиночном ката Лейла Борджали завоевала еще одну бронзовую медаль.

Ранее также другие иранские каратисты завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.