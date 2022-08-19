Сборная Ирана по каратэ завоевала 8 медалей на турнире в Турции
Тегеран, 19 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сборная Ирана по каратэ, участвующая в Играх солидарности исламских стран в Конье 2022 года, завершила соревнования с пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.
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Каратэ
Ранее иранские каратисты (мужчины и женщины) вышли на татами в двух дисциплинах: кумите и ката.
Как сообщает иранское информационное агентство, иранские спортсменыФатеме Садеки иМобина Хейдари завоевали серебряные медали, в командном катаАболфазл Шарджерди, Али Занд иМилад Фаразмер получили бронзовую медаль, а в одиночном катаЛейла Борджали завоевала еще одну бронзовую медаль.
Ранее также другие иранские каратисты завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.