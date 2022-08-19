Новосибирск, , 06:37 — REGNUM В новосибирском селе Вознесенка открылся молочный комплекс на 1000 коров, мощностью 6 тысяч тонн молока в год. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Молочный комплекс в Баганском районе Новосибирской области Правительство Новосибирской области

По данным минсельхоза, помещения животноводческого комплекса основаны на стальных тентовых конструкциях. Они спроектированы специально для снеговых и климатических условий — допустимая температура эксплуатации: от — 45 до +50 °C.

Отметим, что строительство объекта велось с 2021 года. В проект инвестировано более 250 млн рублей. Кроме того закуплено более 300 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы. Хозяйству было возмещено 30% понесённых на это затрат.

В 2022 году предприятию было предоставлено 18,3 млн рублей средств государственной поддержки по нескольким направлениям.