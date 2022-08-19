Тегеран, 19 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 21-е заседание Ирано-пакистанской совместной экономической комиссии (JEC) завершилось в Исламабаде подписанием меморандумов о взаимопонимании по расширению двустороннего сотрудничества в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.

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Церемония закрытия JEC состоялась в присутствии министра дорог и городского развития ИранаРостама Гасеми и министра торговли ПакистанаНавида Камара, являющегося главой пакистанской делегации.

В ходе двухдневного мероприятия Ростам Гасеми также встретился с высокопоставленными пакистанскими официальными лицами и обсудил повестку дня 21-го заседания Совместной экономической комиссии, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества.

На церемонии присутствовали посол Исламской РеспубликиМохаммад Али Хоссейни, официальные лица из различных министерств Пакистана и официальные лица Ирана.

В ходе заседания Совместной экономической комиссии Иран и Пакистан подписали различные меморандумы о взаимопонимании по расширению взаимного сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта, культуры, туризма и средств массовой информации.