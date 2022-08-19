Токио, , 06:33 — REGNUM Автомобиль протаранил группу воспитанников детского сада в Японии, передает телеканал NHK.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, авария произошла в городе Гинован в префетуре Окинава. Сообщается, что водитель автомобиля протаранил на пешеходном переходе тележку, в которой работники детсада выгуливали воспитанников. В результате ДТП семеро детей получили травмы и были госпитализированы. Водителя уже задержали правоохранительные органы. Других подробностей аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в США мужчина на внедорожнике въехал в толпу участников парада в городе Гэллап. В результате аварии пострадали несколько человек, включая двоих полицейских. Им оказали медицинскую помощь на месте.