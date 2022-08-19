Тегеран, , 08:51 — REGNUM 18 августа министр иностранных дел Ирана заявил в телефонном разговоре со своим оманским коллегой, что исключительно при полном соблюдении красных линий Ирана в Вене начнется новый этап переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хосейн Амир Абдоллахиан и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди обменялись мнениями о переговорах Тегерана с мировыми державами по снятию санкций с Ирана, а также обсудили двусторонние связи и вопросы, представляющие взаимный интерес в региональной и международной сферах.

Говоря о конструктивной роли Омана в ходе переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, Амир Абдоллахиан высоко оценил усилия ближневосточного государства по сближению мнений различных сторон, участвующих в переговорах.

Указав на добрую волю и серьезность Ирана в достижении хорошего и прочного соглашения, он подчеркнул: «Мы не можем с уверенностью говорить о достижении эффективного соглашения, пока все не будет согласовано».

В другом месте, указывая на арест саудовской полицией одного из иранских паломников во время ритуалов хаджа в текущем году, иранский дипломат призвал к его скорейшему освобождению.

Министр иностранных дел Омана, со своей стороны, выразил надежду, что при совместном сотрудничестве всех сторон в Вене участники станут свидетелями удовлетворительного исхода переговоров.