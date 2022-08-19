Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Пожилой президент США Джо Байден является символом упадка Соединенных Штатов, заявил публицист Том Энгельгарт в статье для журнала The Nation.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?», — указал он.

Обозреватель отметил, что США находятся в состоянии раскола, а чиновники продолжают «жить на всю катушку» и ведут страну к новой холодной войне. По его словам, Вашингтон повторяет свое же прошлое, только в гораздо худшем виде. Энгельгарт указал, что победой в холодной войне США не смогли воспользоваться в полной мере и стали делать вид, что их гегемония будет длиться вечно.

При этом, отмечает публицист, увеличилось финансирование Пентагона и американского военно-промышленного комплекса. Однако затраты никак не отражают реальные возможности американских вооруженных сил. Обозреватель подчеркнул, что победа Дональда Трампа на выборах 2016 года была протестом простых жителей против того, что США превратились из сверхдержавы в нечто мрачное.

«Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего», — подчеркнул Энгельгарт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцопрос журнала The Economist показал, более половины американцев не поддерживают внешнюю политику главы Белого дома Джо Байдена. В его поддержку высказались только 40,23% опрошенных.