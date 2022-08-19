Тегеран, , 10:49 — REGNUM 18 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 143 222 человек, причем 62 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 62 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 143 222 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 4527 новых случаев заражения COVID-19, при этом 980 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 210 574 пациента из общего числа 7 497 844 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также говорится, что 1411 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что64 884 845 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 266 832 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.