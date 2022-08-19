Тегеран, 19 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 18 августа официальный представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани передал соболезнования алжирскому народу и правительству в связи с гибелью нескольких человек в результате недавнего лесного пожара. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Temvremenem.me Лесной пожар

Канани выразил сожаление алжирскому народу и правительству в связи с масштабным пожаром в Алжире, пожелав здоровья пострадавшим и терпения семьям погибших. Он также выразил готовность Ирана оказать гуманитарную помощь лицам, пострадавшим в ходе трагического инцидента.

Как сообщает пресс-служба Алжира, министр внутренних дел страныКамаль Бельджуд заявил, что в нескольких провинциях на востоке страны было зарегистрировано 106 пожаров, в результате которых 26 человек погибли и несколько получили ранения. Министр призвал граждан быть более бдительными, особенно в такой трудный период.