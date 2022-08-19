Чунцин, Китай, , 06:27 — REGNUM В районе Бэйбэй города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая 18 августа была зафиксирована рекордно высокая температура — 45 градусов по Цельсию, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Жара Pezibear

К тому времени более 30 районов и уездов Чунцина сообщили о температуре выше 40 градусов по Цельсию. Чунцин объявил красную тревогу из-за высоких температур, что является самым суровым предупреждением в четырехуровневой системе предупреждения о погоде в стране. Это было восьмое красное предупреждение с начала лета.

С июля этого года в Чунцине зарегистрировано более 33 дней с температурой выше 35 градусов по Цельсию. Средняя температура в муниципалитете была на 2,6 градуса Цельсия выше, чем за аналогичный период предыдущих лет. Прогнозы погоды показывают, что волны жары продолжат бушевать в Чунцине в течение предстоящей недели.