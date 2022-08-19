Мурманск, , 06:32 — REGNUM Арбитраж Мурманской области 25 октября 2022 года планирует рассмотреть финансовый иск АО «Мурманский морской рыбный порт» к ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Севгазсервис». С ответчиков требуют более 54 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от порта подан в суд 5 августа 2022 года. Сумма претензий — 54 780 029,53 рубля. Третьей лицо в споре — УФАС по Мурманской области.

Истцу предложено к дате заседания представить договор от 15.02.2008 года и документально обосновать размер заявленных убытков.

Напомним, в декабре 2021 года ФГУП также подало иск к порту о взыскании 6 млн рублей, но суд 15 августа 2022 года в удовлетворении требования отказал.