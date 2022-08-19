Пекин, , 06:27 — REGNUM Первопричиной мирового хаоса и раскола является несоответствие между регрессом в США и их менталитетом сильнейшей страны мира. Об этом 18 августа пишет китайское издание Global Times.

Флаг США

Поясняется, что с точки зрения мирового порядка, США — это самый яркий представитель мирового гегемонизма, а Китай и Россия являются действительными защитниками международного порядка, справедливости и честности. Поэтому если США начнут открыто враждовать с Китаем и Россией, то они окажутся в «мировой изоляции».

В статье поясняется, что проблема заключается в том, смогут ли США и страны Запада преодолеть свои тревоги и страх по поводу собственного упадка. Это, по мнению авторов статьи, должно волновать США гораздо сильнее, чем внешнеполитические игры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США затягивают мир в пропасть, цепляясь за морально устаревшие понятия.

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