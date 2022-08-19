Челябинск, 19 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Челябинской области будет увеличен максимальный размер выплат по социальному контракту. Об этом сообщает региональное министерство социальных отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сейчас максимум граждане могут получать 350 тыс. рублей. С 1 июля эта сумма станет уже 380 тыс. соответствующий законопроект внесён в областное Заксоброание. 30 тыс. рублей можно будет получить при необходимости.

Социальный контракт представляет собой договор между органами соцзащиты и малоимущими. Он позволяет людям в трудном финансовом положении выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. С помощью соцконтракта можно открыть своё дело, пройти переобучение, найти работу, развить личное подсобное хозяйство, а также получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

С начала года в Челябинской области было заключено 3563 социальных контракта. Из них 1536 на поиск работы, 1270 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 486 — на ведение личного подсобного хозяйства, а ещё 271 - на преодоление трудной жизненной ситуации.

Оформить социальный контракт имеют возможность те семьи, в которых доход на одного человека за последние три месяца не превышает региональный прожиточный минимум. При этом не учитывается заработок человека, который потерял работу после 1 марта и был признан безработным.