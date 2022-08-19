Тегеран, 19 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Экспорт Ирана в Оман увеличился на 123 процента за четыре месяца с 21 марта по 22 июля, объявил торговый атташе Ирана в Маскате 18 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Мехрдад Фаллах Орими заявил, что за этот период Иран экспортировал товаров в Оман на 415 миллионов долларов, показав рост на 123 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Фаллаха, это делает Оман седьмым по значимости пунктом назначения иранского экспорта в мировом масштабе и пятым среди соседних с Ираном стран. Он также отметил, что Ирак, ОАЭ, Турция и Афганистан идут впереди Омана в списке экспортных направлений Ирана.

Согласно последним данным, общий объем торговли между Ираном и Оманом вырос до 647 миллионов долларов, показав 86-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.