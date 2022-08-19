Тюмень, , 06:25 — REGNUM Тюменка отсудила у товарищества собственников жилья около 182 тыс. рублей за сход лавины снега на её автомобиль. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Чистка крыш Дарья Драй © ИА REGNUM

Центральный районный суд установил, что 9 февраля 2022 года у истицы был повреждён автомобиль Mitsubishi Outlander в результате схода снега с крыши. Для определения размера ущерба, причинённого автомобилю, она обратилась к оценщику, который определил стоимость ремонта автомобиля в размере 117 600 рублей, утрату товарной стоимости машины в размере 40 120 рублей, стоимость услуг по оценке 15 000 рублей.

Обслуживанием дома, как и чисткой крыши, занимается ТСЖ, представитель которого в суде возражал против удовлетворения иска, но иной стоимости причинённого ущерба суду не предоставил. Мало того, отказался от назначения оценочной экспертизы.

С учётом всех доказательств по делу, суд взыскал с ответчика стоимость восстановительного ремонта автомобиля, утрату товарной стоимости, расходы по оценке ущерба, по оплате услуг представителя и по уплате госпошлины — итого около 182 тыс. рублей.

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