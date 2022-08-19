Синин, Китай, , 06:25 — REGNUM Семнадцать погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести в результате схода селевых потоков, вызванных проливным дождем, на деревни в провинции Цинхай на северо-западе Китая 18 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Сель

Двадцать человек, которые ранее считались пропавшими без вести, были спасены. Около 4500 пожарных, полицейских, военнослужащих, сотрудников служб реагирования на чрезвычайные ситуации и местных жителей все еще ищут пропавших людей, сообщил на пресс-конференции заместитель главы провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям Хань Сянхуэй.

Сильный ливень, начавшийся вечером 17 августа, обрушился на Датун-Хуэй-Туский автономный уезд столицы провинции города Синина. К полуночи 18 августаа ливни вызвали внезапные наводнения и оползни, а также привели к изменению русел рек. В общей сложности пострадали 6 245 жителей в шести деревнях, поскольку по меньшей мере два здания были смыты водой, а 14 зданий получили серьезные повреждения.

Глава правительства округа Ма Минсю сообщил, что в двух школах были созданы временные убежища, в которых могут разместиться более 1200 человек.

Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР совместно выделили 50 млн юаней (около $7,37 млн) из средств для оказания помощи в случае стихийных бедствий, а также еще 50 миллионов юаней из провинциального департамента финансов.

Средства будут использованы для аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий, с упором на поиск, спасение и перемещение пострадавших от стихийного бедствия людей, вторичное обнаружение стихийных бедствий, ремонт поврежденных домов и другие аспекты.