Тегеран, , 08:13 — REGNUM 18 августа глава управления по правам человека Ирана призвал Соединенные Штаты прекратить несправедливое задержание иранцев и немедленно освободить тех, кто арестован за нарушение санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«США арестовали десятки невинных иранцев под предлогом обхода своих жестоких и бесчеловечных санкций», — написал в твиттере секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади.

«Последние двое, иранцы Сархангпур и Аттар-Кашани. Все невинные иранцы должны быть освобождены — немедленно», — отметил Гарибабади.

Он также сообщил, что Сархангпур содержится в ужасных гуманитарных условиях, в связи с чем был вынужден платить арендную плату за квартиру, в которой он находится под арестом.

По словам чиновника, Сархангпуру отказано в доступе к неотложной медицинской помощи, в результате чего он был вынужден оплатить непомерные расходы на лечение.