Тегеран, 19 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 18 августа глава управления по правам человека Ирана призвал Соединенные Штаты прекратить несправедливое задержание иранцев и немедленно освободить тех, кто арестован за нарушение санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«США арестовали десятки невинных иранцев под предлогом обхода своих жестоких и бесчеловечных санкций», — написал в твиттере секретарь Высшего совета по правам человекаКазем Гарибабади.

«Последние двое, иранцыСархангпур иАттар-Кашани. Все невинные иранцы должны быть освобождены — немедленно», — отметил Гарибабади.

Он также сообщил, что Сархангпур содержится в ужасных гуманитарных условиях, в связи с чем был вынужден платить арендную плату за квартиру, в которой он находится под арестом.

По словам чиновника, Сархангпуру отказано в доступе к неотложной медицинской помощи, в результате чего он был вынужден оплатить непомерные расходы на лечение.