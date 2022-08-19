Иран призывает Запад поддержать Палестину вместо «отрицания фактов»
Тегеран, 19 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 18 августа представитель министерства иностранных дел Ирана призвал западные правительства поддержать права палестинского народа вместо того, чтобы отрицать объективные факты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«В различных официальных международных документах и отчетах, а также в докладах бесчисленных правозащитных организаций указывается, что израильский режим является режимом апартеида, который совершает геноцид, военные преступления и преступления против человечности», — написалНасер Канани в твиттере.
«Вместо того, чтобы отрицать объективные факты, западное правительство должно поддерживать права палестинского народа», — отметил он.
Согласно данным агентства IRNA, в качестве нового раунда преступлений Израиля против палестинцев 18 августа ночью 18-летний палестинец скончался от ран, полученных в результате стрельбы израильских сил.