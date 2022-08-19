Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM В Камчатском крае скончался мужчина, совершавший восхождение на Мутновский вулкан. Во время спуска он почувствовал себя плохо и умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Надзорное ведомство проводит проверку.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Погибший 44-летний мужчина путешествовал в составе группы из 20 человек. Турист скончался 18 августа после того, как почувствовал недомогание. Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства его смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года при восхождении на Эльбрус погибла женщина. Якутянке Анне Макаровой стало плохо во время подъёма на вершину горы. Её пытались спасти, но она погибла.