Наньчан, Китай, 19 августа, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Засуха, вызванная устойчивой жаркой погодой и малым количеством осадков в провинции Цзянси на востоке Китая, привела к сокращению крупнейшего пресноводного озера страны Поянху на 75%, сообщили местные власти, передает 18 августа агентство Синьхуа.

Засуха

По состоянию на 18 августа общая площадь озера составила 737 кв км, что на 2,203 кв км меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило провинциальное управление водных ресурсов. Уровень воды на знаковой гидрологической станции Синцзы на озере снизился до 10,12 метра, что составляет менее половины от рекордно высокого уровня в 22,63 метра.

Озеро официально вступило в сухой сезон в этом году 6 августа, что является самой ранней датой с момента начала наблюдений в 1951 году и на 69 дней раньше, чем средняя дата начала между 2003 и 2021 годами.

Во многих районах Цзянси объявлены красные предупреждения о чрезмерной жаре, а 558 станций метеорологического мониторинга по всей провинции сообщают, что в настоящее время температура превышает 40 градусов по Цельсию. Согласно прогнозу погоды, ожидается, что высокие температуры и небольшие дожди в Цзянси продлятся до сентября.