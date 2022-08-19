Пекин, 19 августа, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Китай выделил 420 млн юаней (около $61,95 млн) на ликвидацию последствий стихийных бедствий для поддержки работ по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи в стране, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Среди чрезвычайных фондов, которые были выделены Министерством финансов и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР, 210 млн юаней будут использованы для поддержки усилий по ликвидации последствий засухи в семи провинциальных регионах, включая Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань.

Остальные 210 млн юаней будут направлены на поддержку усилий по борьбе с наводнениями в восьми провинциальных регионах, таких как Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и Хэнань. По состоянию на 18 августа на борьбу с местными наводнениями и ликвидацию последствий засухи было выделено в общей сложности 1,3 млрд юаней.