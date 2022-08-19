Пекин, 19 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Бывший старший политический советник китайской провинции Ляонин Сюэ Хэн предстал перед судом в автономном районе Внутренняя Монголия по обвинению в получении взяток, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Сюэ является бывшим заместителем председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая по провинции Ляонин. Ему было предъявлено обвинение в использовании различных должностей, которые он занимал во время работы в Ляонине, для оказания помощи другим в деловых операциях, заключении проектных контрактов, продвижении по службе и других вопросах в период с 2001 по 2019 год.

По данным прокуратуры, было установлено, что Сюэ принял деньги и товары на сумму более 135 млн юаней (около $20 млн) либо сам, либо через своих родственников в период с 2005 по 2021 год. В своем последнем заявлении Сюэ признал себя виновным и выразил раскаяние. Приговор будет объявлено в надлежащее время.