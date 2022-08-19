Москва, 19 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В пятницу, 19 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночь на 20 августа в столице осадки также маловероятны, температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер восточный 6−11 м/с, днём ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +11… +16 °C, местами небольшой дождь.

В субботу, 20 августа, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +11… +13 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, превышения вредных веществ в воздухе после жалоб на смог и гарь в Москве не выявлено.