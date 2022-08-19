Красноярск, , 06:09 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс раскритиковал инициативу по отключению таймеров обратного отсчёта на светофорах в Красноярске. Об этом сообщается в телеграм-канале Усса 19 августа.

Светофор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, «местами» в Красноярске уже начали убирать таймеры обратного отсчёта на светофорах. «В то время как в крае выполняются проекты по созданию безопасных дорог, эта затея, наоборот, может обернуться повышением рисков на красноярских улицах», — отметил он.

Усс подчеркнул, что красноярские пешеходы и водители, по их словам, «чувствуют себя увереннее на проезжей части, зная, сколько времени осталось до изменения сигнала светофора».

Глава региона поручил «в кратчайшие сроки» разобраться и сохранить таймеры обратного отсчёта на светофорах в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–июле 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 1388 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в краевом ГУ МВД, это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года (1365). Погибли в авариях за полгода 168 человек (+14,3%; в 2021 году — 147), ранения получили 1748 человек (+3,8%; в 2021 году — 1684).

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