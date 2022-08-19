Сахалинская область, 19 августа, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Фугасную мину вынесло море на пляж в Сахалинской области. Боеприпас обнаружил на берегу мужчина, он позвонил в полицию, сообщила 19 августа газета «Утро Родины».

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Снаряд находился возле села Таранай в Анивском городском округе Сахалина. Мина была промаркирована буквой «У» и оказалась учебной. Боеприпас забрали полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском возле научной библиотеки обнаружили старую боевую мину. Из находящихся рядом зданий эвакуировали людей.