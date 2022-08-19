Челябинск, , 06:09 — REGNUM В Челябинске определили подрядчика для строительства в городе метротрама. Об этом сообщает областной миндортранс.

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Работы будет проводить Группа Компаний «Моспроект — 3». Эта фирма оказалась единственным участником конкурса. Теперь начинается процесс заключения контракта.

Организации предстоит разработать проектную документацию и выполнить комплекс строительно-монтажных работ на линии «Север — Юг», которая соединит северо-запад города, район ЧМЗ и железнодорожный вокзал. В час ею смогут пользоваться до 15 тыс. пассажиров.

Протяженность линии составит 9,45 км, в том числе 7,124 км под землёй. Завершить работы планируется к 2025 году. Заказчиком строительства выступает акционерное общество «Челябинский метротрамвай».

Как сообщало ИА REGNUM, в 1992 году в Челябинске начали строить метрополитен. Однако затем работы были заморожены.