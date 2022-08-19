Пекин, , 06:08 — REGNUM В Пекине состоится второй Международный антидопинговый симпозиум, организованный Китайским антидопинговым агентством (CHINADA), сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Логотип ВАДА Wada-ama.org

В этом году симпозиум посвящен научным разработкам в борьбе с допингом и пройдет с тематическими лекциями на тему «Роль науки и техники в антидопинговой программе ВАДА» и «Действия ВАДА в области науки и техники». Также пройдут брифинги о последних достижениях в новой технологии тестирования засохшего пятна крови (DBS) с применением больших данных.

Ожидается, что около 190 человек примут участие в двухдневном симпозиуме, который пройдёт с 25 по 26 августа, причем многие участники будут присутствовать виртуально.