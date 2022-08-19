Лондон, 19 августа, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Некондиционные овощи странной формы появились на полках супермаркетов в Великобритании из-за сильной засухи в стране. Об этом 18 августа сообщает таблоид The Daily Mail.

Зинаида Серебрякова. Натюрморт с овощами. 1936

Как поясняют эксперты, пострадавшие во время аномальной жары и засухи посевы картофеля, моркови, лука и других овощей будут меньше по размеру и могут выглядеть непривычно. Уточняется, что больше других «пострадают» брюссельская капуста, яблоки, морковь, картофель, но при этом специалисты отметили, что последствия засухи отразятся практически на всех продуктах.

В свою очередь, национальный союз фермеров начал кампанию с целью заставить крупных закупщиков овощей и фруктов принимать больше нестандартного товара. Часть супермаркетов уже поддержала фермеров, косвенно это подтверждают и покупатели, которые всё чаще стали выставлять в соцсетях фотографии «странной еды».

По мнению экспертов, ситуация не улучшится даже при условии выпадения значительного количества осадков в осеннее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары в ряде регионов.