Чанчунь, Китай, 19 августа 2022, 05:58 — REGNUM Уникальная интегрированная система выращивания риса и уток, применяемая на рисовых полях деревни Эрдаоган в городском уезде Паньши провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, позволяет фермерам производить высококачественный органический рис экологически чистым способом, сообщает 18 августа газета China Daily.
Она включает в себя выращивание риса и разведение уток на одном и том же рисовом поле.
58-летний фермер выращивает рис уже почти четыре десятилетия, но начал использовать систему выращивания риса и уток только весной 2019 года.
Несколько месяцев спустя Сюй начал применять эту систему на своих рисовых полях площадью 0,67 гектара.
В прошлом году он расширил свое рисово-утиное хозяйство до более чем 1,33 гектара и заработал около 100 000 юаней. Успех Сюя побудил больше жителей деревни следовать этой системе. В его деревне уже девять семей ведут такое же хозяйство.
Сюй рассказал, что он выращивает рассаду в теплицах с 1 по 12 апреля, раньше, чем он сделал бы это при традиционной системе выращивания. Это помогает производить рис более высокого качества с лучшим вкусом. После пересадки рассады заводят утят. Утки остаются на полях около трех месяцев, обеспечивая органическим удобрением рост риса. Они являются важной частью процесса, и без них рис может не поулчиться.
В прошлом году в деревне Эрдаоган был создан кооператив, специализирующийся на этом методе рисо-утководства. Такой рис был хорошо принят покупателями и продается с возрастающим спросом.
Жители деревни Эрдаоган также внедрили новые подходы к маркетингу своей продукции, в том числе с использованием социальных сетей, платформ электронной коммерции и прямых трансляций.