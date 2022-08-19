Чанчунь, Китай, 19 августа, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Уникальная интегрированная система выращивания риса и уток, применяемая на рисовых полях деревни Эрдаоган в городском уезде Паньши провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, позволяет фермерам производить высококачественный органический рис экологически чистым способом, сообщает 18 августа газета China Daily.

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Она включает в себя выращивание риса и разведение уток на одном и том же рисовом поле.

«Мы вводим около 200 уток на гектар риса после пересадки рассады. Мы можем производить высококачественный рис, богатый витаминами и минералами, без использования пестицидов или химических удобрений. Утки едят сорняки и насекомых, их гребля стимулирует рост растений, а их навоз служит естественным удобрением. Более того, выращивание уток и риса на одной и той же земле также снижает затраты и помогает нам увеличить доходы», — фермер Сюй Цзиньку.

58-летний фермер выращивает рис уже почти четыре десятилетия, но начал использовать систему выращивания риса и уток только весной 2019 года.

«В октябре 2018 года я посмотрел сельскохозяйственный документальный фильм о выращивании риса и уток, и меня сразу заинтересовала новая модель. Я начал изучать, как я мог бы применить это на своей собственной земле», — добавил он.

Несколько месяцев спустя Сюй начал применять эту систему на своих рисовых полях площадью 0,67 гектара.

«С первым урожаем высококачественного риса я получил прибыль в размере более 30 000 юаней ($4 400), что было намного выше, чем раньше. Поэтому на следующий год я арендовал дополнительные гектары», — отметил фермер.

В прошлом году он расширил свое рисово-утиное хозяйство до более чем 1,33 гектара и заработал около 100 000 юаней. Успех Сюя побудил больше жителей деревни следовать этой системе. В его деревне уже девять семей ведут такое же хозяйство.

Сюй рассказал, что он выращивает рассаду в теплицах с 1 по 12 апреля, раньше, чем он сделал бы это при традиционной системе выращивания. Это помогает производить рис более высокого качества с лучшим вкусом. После пересадки рассады заводят утят. Утки остаются на полях около трех месяцев, обеспечивая органическим удобрением рост риса. Они являются важной частью процесса, и без них рис может не получиться.

В прошлом году в деревне Эрдаоган был создан кооператив, специализирующийся на этом методе рисо-утководства. Такой рис был хорошо принят покупателями и продается с возрастающим спросом.

«В прошлом мы могли продавать рис, выращенный традиционным способом, по цене от 6 до 10 юаней за кг. Сейчас он продается по цене не менее 30 юаней за килограмм, и спрос обычно превышает предложение», — сообщил фермер.

Жители деревни Эрдаоган также внедрили новые подходы к маркетингу своей продукции, в том числе с использованием социальных сетей, платформ электронной коммерции и прямых трансляций.