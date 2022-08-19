Якутск, 19 августа, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Сотрудники и посетители здания суда в столице Якутии были вынуждены покинуть помещения в связи с сообщением об угрозе теракта. Поступила информация о минировании Верховного и Арбитражного судов республики, а также Якутского городского суда, сообщило ЯСИА.

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Рыбинск-40 Спецслужбы у суда

Сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили утром 19 августа. Проверку зданий проводят спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области Благовещенска суды «минировали» 1 августа. Взрывные устройства в зданиях не обнаружили.