Виктория, Канада, , 05:55 — REGNUM Юг западной канадской провинции Британская Колумбия охвачен масштабными лесными пожарами, 18 августа сообщает противопожарная служба провинции.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

В сельской местности региона в настоящее время действуют шесть очагов возгорания общей площадью около 13 тысяч га. Только для ликвидации самого крупного лесного пожара, площадь которого приближается к семи тысячам га, привлечены 195 пожарных, 20 единиц специальной тяжёлой техники и 14 вертолётов. Отмечается, что возгорание в большинстве случаев вызвано ударами молний на фоне сухой и жаркой погоды.

Населению районов, которым угрожают пожары, предписано незамедлительно покинуть свои дома. О точном числе жителей, на которых распространяется приказ властей об эвакуации, информация не поступала. О возможных жертвах и пострадавших также неизвестно.

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