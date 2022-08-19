Хельсинки, 19 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Финская компания ICEYE заключила соглашение с фондом украинского бизнесмена Сергея Притулы о предоставлении Украине полного доступа к снимкам одного из своих спутников. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Вооруженные формирования Украины смогут пользоваться такой услугой за 600 млн гривен (около $16,3 млн). Аппарат продолжит эксплуатироваться ICEYE. Компания является мировым лидером в сфере постоянного мониторинга земной поверхности с помощью радиолокационных спутниковых изображений.

Эта технология позволяет с высокой точностью производить наблюдение за территорией в любое время суток и при любых условиях, даже в облачную погоду. В распоряжении ICEYE находится 21 космический аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа министерство обороны Финляндии объявило о том, что направит в Великобританию инструкторов, которые займутся подготовкой украинских боевиков.