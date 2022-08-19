Сеул, , 05:51 — REGNUM Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил глубокое сожаление из-за грубой реакции КНДР на предложение экономической помощи взамен на ядерное разоружение. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем очень печальным, что Северная Корея продолжает использовать грубые выражения в адрес президента, а также демонстрирует решимость продолжить ядерные разработки, отказываясь от нашего «смелого плана», — заявили в офисе.

В связи с этим в Сеуле предположили, что из-за подобных реакций КНДР может оказаться в международной изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон выступила с резкой критикой «смелого плана» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, предложившего экономическую помощь в обмен на разоружение. По ее словам, южнокорейский президент, несмотря на заявления о желании мира с Северной Кореей, усилил сотрудничество с Соединенными Штатами, которые ведут враждебную политику против Пхеньяна. Она также напомнила, что Сеул и Вашингтон не предприняли ни единого шага для решения проблемы на Корейском полуострове.

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