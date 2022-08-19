Сеул, 19 августа, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил глубокое сожаление из-за грубой реакции КНДР на предложение экономической помощи взамен на ядерное разоружение. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы считаем очень печальным, что Северная Корея продолжает использовать грубые выражения в адрес президента, а также демонстрирует решимость продолжить ядерные разработки, отказываясь от нашего «смелого плана», — заявили в офисе.

В связи с этим в Сеуле предположили, что из-за подобных реакций КНДР может оказаться в международной изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон выступила с резкой критикой «смелого плана» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, предложившего экономическую помощь в обмен на разоружение. По ее словам, южнокорейский президент, несмотря на заявления о желании мира с Северной Кореей, усилил сотрудничество с Соединенными Штатами, которые ведут враждебную политику против Пхеньяна. Она также напомнила, что Сеул и Вашингтон не предприняли ни единого шага для решения проблемы на Корейском полуострове.