Пекин, , 05:47 — REGNUM Самый продаваемый беспилотный боевой дрон в Китае «Цайхун-4» вскоре получит более мощный двигатель, который, как ожидается, значительно улучшит его эксплуатационные возможности, сообщил производитель, передает 18 августа газета China Daily.

Китайский беспилотник CH-4 Ipkk.com

Китайская академия аэрокосмической аэродинамики в Пекине, дочерняя компания China Aerospace Science and Technology Corp, сообщила, что прототип, оснащенный поршневым двигателем на тяжелом топливе нового типа, недавно завершил все необходимые испытания для проверки автономного взлета и посадки дрона, грузоподъемности, потолка и радиуса полета, а также других функций.

Успешное завершение испытательных полетов подтвердило, что модернизированный беспилотник готов к оперативному развертыванию. Новая версия может быть развернута в горах и островах, а также окажется полезной в гражданских операциях, таких как обеспечение ретрансляции сигналов в чрезвычайных ситуациях, тушение лесных пожаров и получение данных для городских властей, сообщили в академии.

Академия со штаб-квартирой в Пекине является одним из ведущих китайских экспортеров военных беспилотных летательных аппаратов. Согласно статистике академии, «Цайхун-4», известный также как CH-4, был продан в 10 стран, что делает его самым популярным беспилотником, проверенным в боях среди всех, что Китай когда-либо экспортировал.

Главный конструктор серии «Цайхун», или «Радуга» в переводе с китайского Ши Вэнь сказал, что CH-4, которые сейчас находятся на вооружении, приводятся в движение бензиновыми двигателями, в то время как новая версия работает либо на дизельном топливе, либо на керосине.

«Новый двигатель является продуктом частной китайской компании, которой принадлежат все права на интеллектуальную собственность. Он оснащен технологиями мирового класса, большей мощностью, повышенной надежностью и меньшим расходом топлива и может использоваться в сложных условиях. Оснащенный новым двигателем, модернизированный CH-4 способен дольше оставаться в целевом воздушном пространстве, летать дальше и выше и перевозить больше оружия и оборудования», — сказал Ши.

Новый CH-4 поступит на рынок уже в следующем году. Информация от академии показывает, что текущая модель может оставаться в воздухе до 30 часов в рамках одного задания. Он развивает максимальную скорость 230 км/ч, но обычно работает на крейсерской скорости от 150 до 180 км/ч.

При максимальной взлетной массе 1,33 метрических тонны он может перевозить почти 350 кг оружия и оборудования, включая ракеты, бомбы, радары, камеры и различные гражданские полезные грузы. По данным академии, беспилотник накопил более 20 000 часов налета от пользователей по всему миру.