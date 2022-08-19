Пекин, 19 августа 2022, 05:47 — REGNUM Самый продаваемый беспилотный боевой дрон в Китае «Цайхун-4» вскоре получит более мощный двигатель, который, как ожидается, значительно улучшит его эксплуатационные возможности, сообщил производитель, передает 18 августа газета China Daily.
Китайская академия аэрокосмической аэродинамики в Пекине, дочерняя компания China Aerospace Science and Technology Corp, сообщила, что прототип, оснащенный поршневым двигателем на тяжелом топливе нового типа, недавно завершил все необходимые испытания для проверки автономного взлета и посадки дрона, грузоподъемности, потолка и радиуса полета, а также других функций.
Успешное завершение испытательных полетов подтвердило, что модернизированный беспилотник готов к оперативному развертыванию. Новая версия может быть развернута в горах и островах, а также окажется полезной в гражданских операциях, таких как обеспечение ретрансляции сигналов в чрезвычайных ситуациях, тушение лесных пожаров и получение данных для городских властей, сообщили в академии.
Академия со штаб-квартирой в Пекине является одним из ведущих китайских экспортеров военных беспилотных летательных аппаратов. Согласно статистике академии, «Цайхун-4», известный также как CH-4, был продан в 10 стран, что делает его самым популярным беспилотником, проверенным в боях среди всех, что Китай когда-либо экспортировал.
Главный конструктор серии «Цайхун», или «Радуга» в переводе с китайского Ши Вэнь сказал, что CH-4, которые сейчас находятся на вооружении, приводятся в движение бензиновыми двигателями, в то время как новая версия работает либо на дизельном топливе, либо на керосине.
Новый CH-4 поступит на рынок уже в следующем году. Информация от академии показывает, что текущая модель может оставаться в воздухе до 30 часов в рамках одного задания. Он развивает максимальную скорость 230 км/ч, но обычно работает на крейсерской скорости от 150 до 180 км/ч.
При максимальной взлетной массе 1,33 метрических тонны он может перевозить почти 350 кг оружия и оборудования, включая ракеты, бомбы, радары, камеры и различные гражданские полезные грузы. По данным академии, беспилотник накопил более 20 000 часов налета от пользователей по всему миру.